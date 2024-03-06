Суд ждёт обвиняемого в убийстве женщины жителя Белых Берегов
Суд ждёт обвиняемого в убийстве женщины жителя Белых Берегов
61-летний житель посёлка Белые Берега предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Суд Брянска рассмотрит уголовное дело об убийстве. В преступлении обвиняют 61-летнего жителя посёлка Белые Берега.
По версии следователей, днём 14 декабря минувшего года пьяный мужчина около своего дома на улице Челюскинцев в поселке Белые Берега напал на соседку, идущую мимо него. Между ними давно был конфликт. Мужчина не менее 22 раз ударил женщину ножом. Потерпевшая умерла на месте.
Фигурант ждёт решения суда в СИЗО.
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