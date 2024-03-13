Суд ждёт обвиняемых в участии в экстремистской организации пятерых брянцев

Суд ждёт пятерых жителей Брянска и области, обвиняемых в участии в экстремистской организации. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации. В преступлении обвиняют троих жителей города Брянска и двоих жителей Брянского района.

По версии следствия, фигуранты с октября 2019 года по сентябрь 2023 года входили в запрещённую на территории России организацию «Союз Славянских Сил Руси», пропагандировали идеи экстремистской организации, размещали информацию о ней в социальной сети.

Преступление выявили сотрудники ЦПЭ УМВД России по Брянской области и оперативниками регионального УФСБ России.