Суд ждёт обвиняемых в участии в экстремистской организации пятерых брянцев
Суд ждёт пятерых жителей Брянска и области, обвиняемых в участии в экстремистской организации. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрит уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации. В преступлении обвиняют троих жителей города Брянска и двоих жителей Брянского района.
По версии следствия, фигуранты с октября 2019 года по сентябрь 2023 года входили в запрещённую на территории России организацию «Союз Славянских Сил Руси», пропагандировали идеи экстремистской организации, размещали информацию о ней в социальной сети.
Преступление выявили сотрудники ЦПЭ УМВД России по Брянской области и оперативниками регионального УФСБ России.
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