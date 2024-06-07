Суд ждёт подозреваемых в торговле оружием и взрывчаткой брянцев

Суд ждёт двух брянцев, подозреваемых в торговле оружием и взрывчаткой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о хранении, торговле и изготовлении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В преступлении подозревают двух жителей областного центра.

По версии следствия, в 2022 году житель Брянска незаконно купил более 100 граммов тротила, автомат Zastava и восемь патронов. В мае 2023 года он продал автомат, патроны и 17 патронов к гражданскому оружию. Он незаконно хранил 321,7 граммов пороха, а потом передал его своему знакомому. Также фигуранты передали на хранение общему знакомому 192,9 граммов порох и продали ему кастет.

Один из обвиняемых сбыл другому 11 патронов и пистолет Макарова. А второй изготовил дома кастет.

Оружие и взрывчатые вещества сотрудники полиции изъяли.