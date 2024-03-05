Суд ждёт зарезавшую сожителя жительницу брянской деревни
Перед судом предстанет жительница деревни Толвинка, обвиняемая в убийстве сожителя. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский районный суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. В преступлении обвиняют 50-летнюю жительницу деревни Толвинка.
По версии следствия, днём 21 декабря 2023 года пьяная женщина у себя дома по улице Толвинской поссорилась с 47-летним сожителем. Кухонным ножом она несколько раз ударила партнера. Потерпевший умер на месте.
Женщине грозит до 15 лет колонии.
Читайте также
Новости регионов
Под плёнкой
Для садоводов и огородников, особенно в разгар дачного сезона, полиэтиленовая планка – это продукт стратегический. Поэтому новость о том, что в Смоленской области запущено уникальное производство полиэтиленовых плёнок, не может не радовать. Компания «Полимер» завершила реализацию инвестиционного проекта в рамках соглашения с правительством Смоленской области. Благодаря этому построены здания, склады и электроподстанция нового комплекса «Полимер‑2», что увеличило производственную мощность предприятия со 180 до 230 тонн в сутки. Кроме того,
Меняют жизнь к лучшему
Итоги реализации нацпроектов в регионе В Смоленской области продолжается реализация национальных проектов, которые затрагивают различные сферы жизни смолян. Причём эти изменения происходят не только в областном центре, но и на периферии. Завершение строительства школы на 1100 мест в Соловьиной роще, поликлиники в Королёвке и ФОКа в Сычёвке, старт работ по возведению онкологического диспансера и переселение почти 900 человек из аварийного жилья… – это далеко не всё, что за последнее время было построено