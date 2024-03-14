Суд ждёт жительницу брянского посёлка за торговлю самогоном
Суд ждёт жительницу брянского посёлка Клюковники за торговлю самогоном. Об этом рассказали в региональном УМВД.
Навлинский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконной продаже алкоголя. В преступлении обвиняют жительницыу посёлка Клюковники.
По версии правоохранителей, женщина продала мужчине самогон, перелитый в бутылку от крепкого алкогольного напитка. Ранее её ужи привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда женщина заплатили 15 тысяч рублей штрафа.
Фигурантке предъявлено обвинение. Ей грозит уголовная ответственность.
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