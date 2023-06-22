Суд ждёт жителя Климовского района за торговлю контрафактными сигаретами

Суд ждёт 27-летнего жителя Климовского района за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции узнали о незаконном обороте немаркированной табачной продукции. Нескольких месяцев 27-летний житель Климовского района покупал сигареты с этикетками и товарными знаками различных производителей без заключения с правообладателем необходимых соглашений. Реализовывал он контрафакт в торговой точке в посёлке Климово.
В жилье мужчины и принадлежащем ему киоске стражи правопорядка нашли 10 860 пачек сигарет, стоимостью 1 524 000 рублей. Фирмам-правообладателям причинён ущерб на 921 000 рублей.
Уголовные дела рассмотрит Климовский районный суд Брянской области.
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