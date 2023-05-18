Судимый брянец отобрал у прохожего кепку и часы
Ранее неоднократно судимый брянец избил прохожего и отобрал у него кепку и часы. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 35-летний житель Советского района Брянска. Мужчина рассказал, что днем на него напал неизвестный. Грабитель несколько раз ударил потерпевшего, а затем сорвал сорвал кепку, забрал часы и убежал.
В этот же день оперативники задержали подозреваемого – ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя Володарского района. Мотивы своего поступка тот не смог объяснить, так как был пьян в момент ограбления. Чужую кепку он выбросил, а похищенные часы стражи правопорядка изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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