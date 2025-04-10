Супругов из Жуковки брянский суд оштрафовал за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о торговле контрафактными сигаретами. Приговор выслушали 50-летние супруги из Жуковки.

В 2023 году пара купила крупную партию сигарет без федеральных марок Российской Федерации известных брендов на почти один миллион рублей. Табачные изделия обвиняемые жителям Жуковки.

Подсудимые признали себя виновными. Суд оштрафовал их на 450 тысяч рублей, а также взыскал в пользу правообладателей табачной продукции 331 тысячу рублей в качестве компенсации ущерба.

Решение не вступило в силу.