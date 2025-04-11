Свыше полутора килограммов наркотика изъяли правоохранители в гараже брянца

Брянец предстанет перед судом ща выращивание продажу марихуаны. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сельцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о сбыте запрещённых веществ. Приговор выслушает 41-летний житель Сельцо.

По версии следствия, с июня 2024 года по январь 2025 года мужчина в своём гараже выращивал коноплю для получения наркотического средства – марихуаны. В январе 2025 года он трижды продал запрещённое вещество знакомым, получив 25 тысяч рублей. Из незаконного оборота полицейские изъяли свыше 1,5 кг марихуаны.

Обвиняемый признал себя виновным. На его гараж и земельный участок наложен арест.