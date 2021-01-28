Сын бывшего вице-губернатора Брянщины получил реальный срок за пьяное ДТП

Суд назначил Максиму Резунову наказание на 1,5 года больше, чем запросило обвинение.
Вчера Советский районный суд Брянска вынес приговор сыну бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максиму. Подсудимый был признан виновным в совершении тройного пьяного ДТП со смертельным исходом и полуячил шесть с половиной лет колонии.
Изначально сторона обвинения с учетом таких смягчающих вину обстоятельств как то, что Резунов-младший признал вину, искренне раскаивается в содеянном, возместил ущерб и воспитывает несовершеннолетних детей, просила для него пять лет колонии.
Родители погибшего в той аварии мужчины пришли на финальное заседание суда с портретом сына.
Смертельное ДТП по вине Резунова случилось в ночь на 18 сентября. На проспекте Ленина осужденный, находившийся за рулем пьяным, врезался в автомобиль Тойота, а тот отбросило на Митшубиши. Водитель Тойоты погиб.
Вскоре после трагедии отец виновника ДТП Александр Резунов подал в отставку с занимаемого им тогда поста вице-губернатора Брянщины.
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