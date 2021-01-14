Сын бывшего зама брянского губернатора признал в суде, что сел за руль пьяным

Максим Резунов также признался, что не следил за скоростью.

В четверг в Советском райсуде Бряснка состоялось очередное заседание суда по делу о резонансном смертельном ДТП с участием сына теперь уже бывшего зама губернатора Брянской области Александра Резунова Максима.

Подсудимый ответил на ряд вопросов о трагическом инциденте. В частности, Максим Резунов признал, что сел за руль нетрезвым. Это он поясняет тем, что выпил бутылку пива, а ехать ему было недалеко. Признал он также, что не следил за скоростным режимом и мог ехать быстрее. чем разрешенные 60 км. в час, так как проезжая часть была пуста. Резунов-младший также сказал, что в это время приннимал препараты от боли в руке.

Резунов также признал свою вину в ДТП.

Трагический инцидент с участием сына бывшего зама губернатора случился утром 17 сентября. Автомобиль, которым управлял Резунов, врезался в другую машину. Ту от удара отбросило на встречную полосу, где в нее врезался еще один автомобиль. Водитель в ДТП погиб. Резунов же пытался уйти пешком с места происшествия, но был задержан подъехавшими сотрудниками ДПС.

Вскоре после ДТП с участием сына Александр Резунов ушел в отставку с поста зама губернатора.