Таксиста из Брянска подозревают в краже денег у пожилого пассажира

Брянские полицейские задержали таксиста, подозреваемого в краже денег с карты пожилого пассажира. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился пожилой житель Бежицкого района Брянска с заявление о краже денег с карты. Накануне он ездил за покупками с несколькими платёжными средствами. Исчезновение одной из карт он заметил, только когда получил смс-сообщение о списание со счёта 5400 рублей.

Полицейские быстро установили подозреваемого. 62-летний житель Володарского района, работающий водителем такси, признался в краже. Подозреваемый возил пенсионера по магазинам и помогал ему делать покупки. Потерянную пассажиром карту он обнаружил в салоне. Мужчина видел и запомнил PIN-код, вводимый пенсионером при оплате в магазинах. Таксист снял все деньги со счёта в ближайшем банкомате.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».