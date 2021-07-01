Таможенники в Брянске изъяли крупную партию часов у молдованина

Об этом сообщает пресс-служба Брянского таможенного управления.

200 штук наручных часов обнаружили и изъяли сотрудники ведомства у гражданина Республики Молдова.

Как выяснилось, картонные коробки, набитые разными моделями часов, молдованин хотел незаметно перевезти через границу России. Но многочисленные коробки привлекли внимание таможенников, при осмотре оказалось, что товар незадекларированный. Общая сумма промтоваров более 70 тысяч рублей.

Как рассказал начальник Брянской таможни Игорь Ерошин, мужчине грозит штраф в в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара, а также данные предметы конфискуют.

На мужчину завели дело об административном правонарушении.