Телефонные мошенники представляются брянскими следователями

Телефонные мошенники обманывают жителей региона, представляясь сотрудниками брянского следственного комитета. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Телефонные злоумышленники представляются следователями и сообщают о совершивших преступление родственниках или наложении ареста на банковский счёт. Во время разговора мошенники просят перевести деньги или выясняют персональные данные для проведения операция с картами.

Звонки поступают якобы с номеров следственных органов СК России. Но на самом деле номер подменён с помощью специальной программы.

В ведомстве напомнили, что правоохранители никогда не требуют перевести деньги или сообщить банковскую информацию гражданина.Так делают только мошенники. Настоящие следователи по телефону могут лишь уточнить фамилию, имя и отчество собеседника, а также пригласить в подразделение для участия в следственных действиях.

Жителям рекомендуют при поступлении подозрительных звонков немедленно прекратить разговор. Информацию можно уточнить самостоятельно позвонив в следственное управление Следственного комитета России по Брянской области по телефонам: 8 (4832) 62-01-84, а также 8 (4832) 62-01-76 или 123 (для абонентов сотовой связи).