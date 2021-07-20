Тело 36-летнего мужчины достали из Десны под Брянском

По предварительной версии, мужчина утонул.

Утром 20 июля в Центр управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС поступило сообщение о том, что в Десне в Брянском районе утонул мужчина.

На место оперативно прибыли водолазы. Они достали из воды тело 36-летнего мужчины.

Причины и обстоятельства его гибели устанавливаются.