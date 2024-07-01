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Три человека утонули в реке в Супонево

2024, 01 июля 10:15 Происшествия
Три человека утонули в реке в Супонево
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Три человека утонули в реке Десне в Супонево. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о том, что в посёлке Супонево в реке Десне утонули три человека. Прибывшим на вызов водолазам удалось оперативно обнаружить тело одного мужчины. Поиски двух утонувших спасатели продолжают. 

Правоохранители также устанавливают обстоятельства гибели людей.

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