Тело утонувшего юноши обнаружили брянские волонтёры в Десне. Об этом сообщили в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт»

Пятый день в Брянске продолжаются поиски двух подростков, пропавших вечером 1 июня при купании в Десне. Их ищут сотрудники экстренных служб региона, жители города, добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» Брянской области и специалисты водного направления «ЛизаАлерт» из Санкт-Петербурга.

Поздно вечером 4 июня волонтёры с помощью специального оборудования обнаружили тело 18-летнего юноши. Из воды его достали опытные подводные охотники. Поиски школьницы продолжаются.