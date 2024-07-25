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Трактор сгорел в Брасовском районе

2024, 25 июля 08:29 Происшествия
Трактор сгорел в Брасовском районе
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Трактор почти час тушили спасатели в Брасовском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

Накануне вечером в спасательное ведомство  поступило информация о пожаре в Брасовском районе. В посёлке Дубровка загорелся трактор. На происшествие прибыли две автоцистерны.

Спасатели потушили пожар за час. Огонь уничтожил сельхозтехнику. Люди не пострадали.

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