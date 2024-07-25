Трактор сгорел в Брасовском районе

Трактор почти час тушили спасатели в Брасовском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне вечером в спасательное ведомство поступило информация о пожаре в Брасовском районе. В посёлке Дубровка загорелся трактор. На происшествие прибыли две автоцистерны.

Спасатели потушили пожар за час. Огонь уничтожил сельхозтехнику. Люди не пострадали.