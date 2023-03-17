Трех иностранцев-наркокурьеров брянский суд приговорил к тюремному сроку

Три иностранца проведут ближайшие восемь лет в колонии за покушение на сбыт наркотиков в Брянском районе. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Брянского района рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ в отношении трёх жителей Республики Таджикистан. В декабре 2021 года соучастники делали закладки с синтетическим наркотиком. Из задержали правоохранители. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли свыше 50 граммов запрещенного вещества.

Суд признал подсудимых виновными. Ближайшие 8 лет и 8 месяцев они проведут в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.