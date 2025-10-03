Три автомобиля столкнулись в Брянске на улице Пушкина

Женщина пострадала при столкновении трёх машин на улице Пушкина в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 2 октября в Володарском районе Брянска. В районе дома № 49А по улице Пушкина столкнулись автомобили Opel Corsa и BMW 530. От удара BMW отбросило на дорожный знак «Стоп-линия» и припаркованную машину LADA. 34-летняя женщина-водитель Opel Corsa с травмами попала в больницу.

Инспекторы составили несколько административных материалов. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.