Три автомобиля столкнулись в Жирятинском районе

Мужчина пострадал в аварии с тремя автомобилями в деревне Жирятинского района. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

На улице Брянской в деревне Комягино Жирятинского района произошла авария. 49-летний водитель за рулём Datsun выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в Skoda Octavia под управлением 62-летнего мужчины. От удара Skoda задела автомобиль «УАЗ».

Водитель Datsun получил множественные переломы. Его отвезли в больницу. Водителю Skoda с ушибом грудной клетки медики оказали помощь. Дальнейшее лечение ему не требуется.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства аварии.