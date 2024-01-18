Три беспилотника сбили военные над Брянским районом
Три беспилотника сбили военные силами РЭБ над Брянским районом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Очередную попытку атаковать Брянскую область пресекли военнослужащие Министерства обороны России. Над Брянским районом средствами радиоэлектронной борьбы они сбили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Губернатор региона уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
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