Три человека погибли на пожаре в Брянском районе

Три человека погибли на пожаре в жилом доме в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В ночь с 12 на 13 ноября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянском районе. В посёлке Буда на улице Космическая загорелся частный жилой дом.

Пожар тушили спасатели на четырёх автоцистернах. Огонь уничтожил одноэтажное строение.

На происшествии погибли три человека. Причину возгорания устанавливают эксперты.