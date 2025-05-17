Три человека погибли на пожаре в Сельцо

Уголовное дело возбудили следователи по факту гибели трёх человек на пожаре в Сельцо. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ночью 17 мая в Сельцо на улице Колхозная загорелся жилой дом. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трех человек. В огне погибли брат и сестра, 1961 и 1959 годов рождения, а также сожитель сестры, 1968 года рождения.

Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование контролирует прокуратура.