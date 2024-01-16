Три человека погибли на пожаре в Унече

Два мужчины и женщина погибли на пожаре в доме в Унече. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Унеча.В переулке Коммунистический закгорелся частный жилой дом. Три отделения на пожарных автоцистернах справились с огнём за час.На пожаре погибли двое пожилых мужчин и женщина.

Причину пожара установят эксперты.