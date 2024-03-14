Три человека погибли в аварии на трассе в Унечском районе

Три человека погибли и один пострадал в аварии на трассе в Унечском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 13 марта на 132 км автодороги «Брянск-Новозыбков- граница с Республикой Беларусь» в Унечском районе. 72-летний водитель не справился с управлением Renault Logan. Легковушка выехала на встречную обочину и развернулась поперек проезжей части. В этот момент в неё врезался Renault Simbol. 39-летний водитель ехал в сторону Брянска.

72-летний водитель Renault Logan и его 69-летняя пассажирка умерли в карете скорой помощи. Еще один 69-летний пассажир скончался в больнице. А 70-летняя пассажирка сломала седалищную кость.

По факту ДТП полиция проводит проверку.