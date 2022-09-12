Три человека погибли в огне на Брянщине в сентябре

На пожарах в домах с начала сентября в Брянской области погибли три человека. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Осенью традиционно возрастает число пожаров в жилых домах. С начала сентября в Брянской области произошло уже 17 возгораний. Три человека погибли в огне.

В прошлом году за три осенних месяца случилось 199 пожаров в жилом секторе. 22 человека погибли, а пять получили травмы.

Частыми причинами возникновения пожаров спасатели назвали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил использования печей и электронагревателей.