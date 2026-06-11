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Криминал

Кражу телефона у сотрудника магазина раскрыли стражи порядка в Брянске

2026, 11 июня 15:32
Кражу телефона у сотрудника магазина раскрыли стражи порядка в Брянске
Источник фото

Кражу телефона у сотрудника магазина раскрыли стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился менеджер по безопасности магазина самообслуживания в Фокинском районе города Брянска. Из торгового зала пропал мобильный телефон, принадлежащий сотруднику. Гаджет лежал в кассовой зоне. Пока работник ненадолго отвлекся, телефон забрал посетитель. Момент кражи попал на запись камер видеонаблюдения.

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже. 38-летний житель ранее уже был судим за аналогичное преступление. Злоумышленник добровольно вернул похищенный смартфон.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту стражи порядка предъявили обвинение.

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