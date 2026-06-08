Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Три автомобиля столкнулись на трассе в Унечском районе накануне

2026, 08 июня 11:18
Три автомобиля столкнулись на трассе в Унечском районе накануне
Источник фото

Три автомобиля столкнулись на трассе в Унечском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Днём 7 июня на 130-м км автодороги федерального значения А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Унечском районе произошла авария. 55-летняя женщина за рулём автомобиля Nissan при повороте налево на перекрёстке не пропустила фуру DAF. После этого грузовик  столкнулся с автомобилем Ford. 46-летний водитель двигался по крайней левой полосе.

Женщина-водитель Nissan получила травмы. Её госпитализировали. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские каратисты привезли три медали из Курска
08 июня 17:30
Брянские каратисты привезли три медали из Курска
Иномарка сбила велосипедистку в Трубчевском районе в субботу
08 июня 16:35
Иномарка сбила велосипедистку в Трубчевском районе в субботу
Всероссийский турнир по теннису «Хрустальный мяч» прошёл в Брянске
08 июня 15:39
Всероссийский турнир по теннису «Хрустальный мяч» прошёл в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15450) брянск (6978) ДТП (2779) ГИБДД (2343) прокуратура (2123) уголовное дело (2067) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1551) коронавирус (1272) дороги (1083)