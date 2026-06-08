Три автомобиля столкнулись на трассе в Унечском районе накануне

2026, 08 июня 11:18

Три автомобиля столкнулись на трассе в Унечском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Днём 7 июня на 130-м км автодороги федерального значения А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Унечском районе произошла авария. 55-летняя женщина за рулём автомобиля Nissan при повороте налево на перекрёстке не пропустила фуру DAF. После этого грузовик столкнулся с автомобилем Ford. 46-летний водитель двигался по крайней левой полосе.

Женщина-водитель Nissan получила травмы. Её госпитализировали. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.