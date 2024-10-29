Три человека пострадали при столкновении легковушки с автобусом на брянской трассе

Три человека получили травмы при столкновении легковушки с автобусом на брянской трассе в Суражском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 23 км автомобильной дороги «Унеча-Сураж» в Суражском районе произошла авария. 36-летняя женщина-водитель утратила контроль над управлением автомобилем Kia Rio. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус «ГАЗ GAZELLE».

61-летний водитель автобуса получил ушибы. Женщина-водитель и её 39-летний пассажир с травмами попали в больницу. Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности.

По предварительной версии женщина уснула за рулём автомобиля. Полиция проводит проверку по факту аварии.