Три человека пострадали при столкновении легковушки с фурой на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Жуковском районе на 181-м километре федеральной автодороги «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 58-летний водитель за рулём Lada Granta при повороте налево на перекрёстке не пропустил грузовик Scania R440 с полуприцепом. 23-летний автомобилист на фуре ехал прямо.

При столкновении травмы получили водитель Lada, его 81-летняя пассажирка и 86-летний пассажир. Они попали в больницу.

На автомобилиста из легковушки инспекторы составили административный материал. По факту аварии полиция проводит проверку.