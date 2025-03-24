Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Трубчевском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Трубчевском районе на 27-м км автодороги «Семцы-Рамассуха-Трубчевск» накануне произошла авария. 78-летний водитель из-за плохого самочувствия не справился с управлением автомобиля Lada Granta. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Nissan Juke.

Водитель Lada Granta и пассажир Nissan с травмами попали в больницу. 47-летней женщине-водителю Nissan госпитализация не потребовалась.

На 78-летнего мужчину инспекторы составили адсинимтратицный материал. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.