Три человека пострадали в аварии около стоянки отряда Виноградова

Три человека получили травмы в ДТП на трассе неподалёку от стоянки партизанского отряда Виноградова. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 10 км автодороги «Подъезд к стоянке партизанского отряда Виноградова» в Брянском районе. 36-летний водитель на Volkswagen Tuareg врезался в остановившиеся автомобили Lada Largus и Nissan Almera. Последнюю иномарку от удара отбросило на припаркованный «ГАЗ-69» и трёх пешеходов на обочине дороги.

40-летняя женщина-пешеход с травмами была госпитализирована. 41-летнего и 65-летнего пешеходов после осмотра врачом отпустили с назначением лечения.

Водитель Volkswagen ранее был лишён прав. От освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Инспекторы составили два протокола.