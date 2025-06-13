Три человека пострадали в ДТП на трассе в Дубровском районе

Три человека пострадали в ДТП с пьяным водителем на трассе в Дубровском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

11 июня в Дубровском районе на 11-м километре автодороги «Дубровка — Вязовск» произошла авария. 20-летний водитель не справился с управлением автомобиля Volkswagen Passat. Иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

19-летняя пассажирка и 21-летний пассажир с травмами попали в больницу. 23-летнему пассажиру госпитализация не потребовалась. На водителя инспекторы составили три административных материала, в том числе за управление машиной в нетрезвом состоянии.