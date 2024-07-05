Три человека пострадали в ДТП в деревне Вишневка

Мужчина, женщина и ребёнок пострадали в ДТП в деревне Вишневка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Матросова в деревне Вишневка Карачевского района. 37-летний водитель на Hyundai Solaris потерял управление. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель и 11-летний пассажир получил ушибы и ссадины головы, ног и спины. А 20-летняя пассажирка травмировала голову. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Полиция проводит проверку.