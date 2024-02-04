Три машины столкнулись на брянской трассе

Женщина пострадала при столкновение трех автомобилей на трассе в Почепском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На 56 км федеральной автомобильной дороги А240 «Брянск-Новозыбков граница с республикой Беларусь» в Почепском районе произошла авария. 48-летний водитель за рулём Scania врезался в остановившийся Chevrolet Aveo. Легковушка налетела на впереди стоящий автомобиль Toyota Corolla

Травму головы и ушиб грудной клетки в ДТП получила 39-летняя пассажирка Chevrolet Aveo. От госпитализации она отказалась.

Полиция проводит проверку по факту аварии.