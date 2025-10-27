Три машины столкнулись в субботу в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

25 октября в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в городе Брянске. На улице Дуки столкнулись три легковых автомобиля.

В ликвидации последствий аварии участвовали сотрудники пожарно-спасательного подразделение государственной противопожарной службы. Спасатели смыли с проезжей части горюче-смазочные материалы, которые вылились из повреждённых машин. О пострадавших в ведомстве не сообщили.