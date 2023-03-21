Трое брянцев лишились денег из-за помощи родным

Трое жителей Брянска лишились денег, решив помочь родным в соцсети. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 31-летняя жительница Советского района Брянска. Ей в соцсетях написал брат. Он хотел ненадолго одолжить 10 тысяч рублей. Женщина перевела требуемую сумму на указанный им счет. Чуть позже она узнала, что аккаунт родственника был взломан.

В аналогичную ситуацию попали житель Бежицкого района и жительница Фокинского района. Неравнодушные брянцы лишились по 11 тысяч рублей каждый.