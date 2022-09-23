Трое брянцев ограбили аптеку

Трое молодых жителей Брянска похитили из аптеки ополаскиватель и влажные салфетки.

В полицию обратилась сотрудница аптеки в Бежицком районе областного центра. Фармацевт рассказала, что трое молодых людей, не стесняясь ее присутствия, забрали с полок некоторые товары и скрылись.

По горячим следам оперативники задержали молодых людей 18, 19 лет и 21 года. Двое из них уже судимы. У подозреваемых изъяли похищенные салфетки, ополаскиватель и средства гигиены. Зачем молодым людям нужны были именно эти товары в полиции не уточнили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».