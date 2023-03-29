Трое брянцев отдали более миллиона рублей лжеэкспертам по инвестициям

Трое брянцев потеряли более миллиона рублей, поверив лжеэкспертам по инвестициям. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 62-летний житель Советского района Брянска. Он последовал совету якобы эксперта по инвестициям и перевел ему 771 тысяч рублей. Ожидаемо, что больше специалист на связь не вышел.

В аналогичную ситуации попал 47-летний житель Бежицкого района. Он пополнил кошельки мошенников на 332 тысяч рублей. Также быстро заработать не удалось 61-летнему жителю Советского района. Он потерял 295 тысяч рублей.