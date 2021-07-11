Трое детей утонули в брянских водоемах с начала лета

Родителей просят не оставлять несовершеннолетних без присмотра.

С наступлением жаркой погоды участились случаи гибели людей на воде. Как сообщает региональное ГУ МЧС, с начала лета на водоемах Брянской области погибли 18 человек, включая троих детей.

Брянцев просят соблюдать правила безопасного поведения у воды и не оставлять детей без присмотра.