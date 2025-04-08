Трое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

6 апреля в Навлинском районе на 403 км автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» произошла авария. 71-летняя женщина за рулём автомобиля FIAT ALBEA, выезжая с автозаправочной станции, не уступила дорогу автомобилю Citroën. 26-летний водитель ехал прямо в сторону Брянска.

При столкновении пожилая автомобилистка получила травмы. Её госпитализировали. Также в аварии пострадали двухлетний ребенок и пассажирки 28-и и 34-х лет из Citroën. Их направили на амбулаторное лечение.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.