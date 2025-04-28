Троих брянцев обвиняют в мошенничестве на 45 млн рублей

Троих брянцев задержали полицейские по подозрению в мошенничестве на 45 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве на 45 млн рублей. В преступлении подозревают троих жителей областного центра.

По версии следствия, с ноября 2022 года по февраль 2025 года четверо жителей Брянска, действуя в составе организованной преступной группы, обманным путём убедили предпринимателя сделать доверенность на право распоряжения его имуществом и передать электронные подписи от счетов в банках. Они пообещали помочь с ведением бизнеса. Но получив доступ к счетам предпринимателя в банках, фигуранты вывели на свои лицевые счета не менее 45 млн рублей.

При силовой поддержке бойцов Росгвардии полицейские задержали подозреваемых. Стражи порядка провели обыски в жилых и офисных помещениях фигурантов на территории Брянска, Москвы и Калужской области.

Один из фигурантов находится под стражей, являясь обвиняемым по другому уголовному делу. Ещё двоих суд заключил под стражу. Правоохранители устанавливают остальных соучастников преступления.