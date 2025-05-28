Троих брянцев ждет суд за поджог иномарки

Троих брянцев ждет суд за поджог автомобиля BMW из мести. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о поджоге автомобиля. В преступлении обвиняют трёх жителей города в возрасте от 22-х до 32-х лет.

По версии следствия, ночью 2 ноября прошлого года мужчины решили отомстить владельцу автомобиля BMW 520i. Они облили машину легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Ущерб составил более чем 770 тысяч рублей.