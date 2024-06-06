Троих подозреваемых в торговле наркотиками иностранцев задержали брянские правоохранители

Троих иностранцев, которые разместили в пяти регионах около 1000 «закладок» с наркотиками, задержали брянские правоохранители. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух 21-летних и 30-летнего граждан страны ближнего зарубежья. Те прибыли в регион для сбыта наркотических средств.

У одного из задержанных полицейские обнаружили около 20 граммов метадона. А в мобильных телефонах молодых людей была информация о почти 1000 тайниках с синтетическим наркотиком. Фигуранты разместили «закладки» в Брянской, Владимирской, Липецкой, Московской и Тверской областях.

Соучастники получили крупную партию запрещённых веществ, расфасовывали их на разовые дозы и сбывали.

Возбуждены уголовные дела. Задержанные находятся под стражей.