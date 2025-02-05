Троих подростков ждёт суд за кражу денег из машины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о краже. В преступлении обвиняют 15-летнего и двух 17-летних юношей.

По версии следствия, утром 2 августа прошлого года в Погаре 15-летний подросток забрался через открытое окно в автомобиля предпринимателя. Он забрал сумку, в которой были 410 тысяч рублей. Двое его друзей наблюдали за окружающей обстановкой.

Похищенные деньги сообщники разделили. Они покупали дорогостоящую технику и украшения.

Преступление предложил совершить 15-летний фигурант. Он знал, что потерпевший занимается бизнесом и видел, что мужчина не запирает автомобиль .

Обвиняемые признали вину.