Трёх человек спасли пожарные из горящей многоэтажки в Белой Березке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Утром 29 сентября в спасательное ведомство поступило сообщение о пожаре в Трубчевском районе. На улице Ленина в посёлке Белая Березка загорелась квартира в многоэтажном доме.

На вызов оперативно приехали две пожарные автоцистерны. Спасатели эвакуировали двух жильцов подъезда, в также помогли выбраться человеку из горящей квартиры.

Огонь пожарные потушили. Люди травм не получили. Причину возгорания выясняют эксперты.