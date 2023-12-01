Трёх курьеров телефонных мошенников задержали брянские полицейские

Трёх курьеров телефонных мошенников, забиравших деньги у пяти пенсионеров, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 50-летний житель Бежицкого района Брянска. Его 81-летней матери неизвестный по телефону сообщил о якобы совершенном ее дочерью дорожно-транспортном происшествии. За освобождение от ответственности. Пенсионерка отдала курьеру 200 тысяч рублей. В аналогичную ситуацию попала 84-летняя жительница Советского района. Она лишилась 250 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали ранее судимого 22-летнего жителя Брянска, забиравшего деньги у пенсионерок.

А 48-летний иностранец обобрал по указанию мошенников 74-летнего жителя Клинцовского района и 76-летнего жителя Новозыбковского района. Пенсионеры лишились 443 тысяч рублей. Курьера также задержали правоохранители.

А молодой житель Клинцовского района успел забрать 300 тысяч рублей только у одной пенсионерки. Его также установили и задержали стражи порядка.

Возбуждены уголовные дела.