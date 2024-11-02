У студента брянского вуза полиция изъяла почти 50 граммов наркотиков

У студента брянского вуза, подозреваемого в сбыте запрещённых веществ, полиция изъяла почти 50 граммов наркотиков. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 18-летнего студента брянского вуза. Молодого человека подозревают в распространении запрещённых веществ. Наркотики он прятал в электронных сигаретах и делал «закладки» на улицах города.

В комнате общежития студента правоохранители обнаружили почти 50 граммов гашиша, приготовленного для сбыта. А в мобильном телефоне задержанного полицейские обнаружили координаты тайников.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта суд заключил под стражу.