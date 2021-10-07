У жителя почепской деревни нашли тайник с боеприпасами и порохом

Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

В ходе обыска в доме жителя деревни Верхняя Злобинка Почепского района полицейские обнаружили 22 патрона 16-го калибра для охотничьего ружья и семь банок с порохом весом 1,4 килограмма.

Мужчина пояснил, что 20 лет назад увлекался охотой, и боеприпасы с взрывчатой смесью, хранившиеся в шкафу в одной из комнат, остались еще с тех времен. О тайнике, по его словам, никто из родственников не знал.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства хранения патронов и пороха, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.